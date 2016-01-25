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Житель Верхнекетского района устроил погром в сельской администрации
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В этом году экспорт томской сельхозпродукции показал значительный рост
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20 мотоциклистов- нарушителей выявили томские полицейские за праздничные дни
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Назначения / отставки

25 января 2016
Заместителем мэра по социальной политике стала Татьяна Домнич

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События города

Томские пенсионеры от 65 лет и старше могут поставить прививку от гриппа дома

Томские пенсионеры от 65 лет и старше могут поставить прививку от гриппа дома

Респираторный госпиталь в больнице скорой медицинской помощи Томска принял первых пациентов

Респираторный госпиталь в больнице скорой медицинской помощи Томска принял первых пациентов

Новый «ковидарий» рассчитан на 180 коек, 50 из которых - реанимационные

Из-за невнимательности 67-летней автоледи в Томске пострадали три авто и один человек

Из-за невнимательности 67-летней автоледи в Томске пострадали три авто и один человек

До конца года подрядчики должны восстановить башню с флюгером на здании администрации Томска

До конца года подрядчики должны восстановить башню с флюгером на здании администрации Томска

Детско-юношеские спортивные школы Томска начнут учебный год в очном формате

Детско-юношеские спортивные школы Томска начнут учебный год в очном формате

Три процента до плана: в Томске завершается ремонт магистралей по дорожному нацпроекту

Три процента до плана: в Томске завершается ремонт магистралей по дорожному нацпроекту

Один из учебных корпусов СибГМУ в Томске будет капитально отремонтирован

Один из учебных корпусов СибГМУ в Томске будет капитально отремонтирован

Здание по ул. Белинского является объектом культурного наследия регионального значения

Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей

Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей

Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу на въезде в Томск

Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу на въезде в Томск

Деловые новости

В Томской области аграриям выдано более 2 млрд рублей в виде кредитов В Томской области аграриям выдано более 2 млрд рублей в виде кредитов Томские фермеры получат 117 млн рублей от областной казны Томские фермеры получат 117 млн рублей от областной казны Объемы строительных работ выросли в первом квартале в Томской области Объемы строительных работ выросли в первом квартале в Томской области Пятый резидент может появиться в ТОР «Северск» в ближайшее время Пятый резидент может появиться в ТОР «Северск» в ближайшее время Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России Доходы российских компаний от экспорта угля выросли в полтора раза Доходы российских компаний от экспорта угля выросли в полтора раза В Томской области возобновляет работу рыбозавод В Томской области возобновляет работу рыбозавод

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23-08-2021 Жительница Колпашева пострадала во время пожара
07-08-2021 В Томске на пр. Ленина произошел пожар на крыше торгово-офисного центра
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10-08-2021 Один погиб, двое травмированы: в Томской области лоб в лоб столкнулись иномарка и «Москвич»
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Репортаж

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В массовом обливании ледяной водой поучаствовали более 400 томичей

13-05-2015

Томская команда "Юди" поразила жюри на британском шоу

13-02-2017

Холода продержатся в Томской области до середины февраля

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Новости

Жительница Колпашева пострадала во время пожара
23-08-2021

Жительница Колпашева пострадала во время пожара

Пенсионерка госпитализирована с ожогами верхних дыхательных путей

Выселение из томского общежития на Трудовой: уйти нельзя остаться, или как люди борются за право на жилье
13-08-2021

Выселение из томского общежития на Трудовой: уйти нельзя остаться, или как люди борются за право на жилье

Состоялась встреча жителей с представителями власти и собственника

Один погиб, двое травмированы: в Томской области лоб в лоб столкнулись иномарка и «Москвич»
10-08-2021

Один погиб, двое травмированы: в Томской области лоб в лоб столкнулись иномарка и «Москвич»

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются

В Томске на пр. Ленина произошел пожар на крыше торгово-офисного центра
07-08-2021

В Томске на пр. Ленина произошел пожар на крыше торгово-офисного центра

Из здания были эвакуированы 27 человек

Полицейские задержали томича с несколькими свертками наркотиков
03-08-2021

Полицейские задержали томича с несколькими свертками наркотиков

У мужчины изъяли три пакетика общей массой 1,27 грамма

«Томь», победы: сегодня наши футболисты играют с «Велесом»
31-07-2021

«Томь», победы: сегодня наши футболисты играют с «Велесом»

Матч состоится в 17.30 мск, для томичей выделен свой сектор

Благоустройство по национальному проекту в Томской области первыми завершили Асиновский и Тегульдетский районы
27-07-2021

Благоустройство по национальному проекту в Томской области первыми завершили Асиновский и Тегульдетский районы

В середине мая в регионе началось благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Триста «квадратов» мастерства
24-07-2021

Триста «квадратов» мастерства

Лучшим пахарем Томской области в 2021 году стал специалист из Первомайского района. В сентябре Александр Попов представит регион на всероссийском конкурсе по пахоте, который состоится в Крыму

С любовью к малой родине
20-07-2021

С любовью к малой родине

Глава Первомайского сельского поселения Сергей Ланский уверен: «Постоянное развитие муниципального образования - залог его процветания и благополучия»

Сотрудничество во благо ребенка
17-07-2021

Сотрудничество во благо ребенка

МАДОУ «Детский сад № 48» - одно из старейших учреждений в городе Северске - в 2018 году отпраздновало свое 50-летие. С 2001-го коллектив возглавляет Любовь Владимировна Арутюнян

«Сибирское молоко»: первые в Томске, первые за Уралом
13-07-2021

«Сибирское молоко»: первые в Томске, первые за Уралом

Мало кто верил, что за пять лет на земле бывшего колхоза имени С.М. Кирова в селе Ягодном вырастет самый современный за Уралом производственно-товарный комплекс европейского

Главное богатство - наши люди
10-07-2021

Главное богатство - наши люди

Городу Асино в июне исполнилось 125 лет. Несмотря на все ограничения, праздник состоялся, хотя и прошел в сокращенном варианте. Также в юбилейный год в районном центре появились новые объекты благоустройства и даже своя «капсула времени»

Томского студента поймали в попытке сбыта амфетаминов
06-07-2021

Томского студента поймали в попытке сбыта амфетаминов

Юноша хотел заработать на летний отдых

Жителя села Бакчар Томской области обвиняют в убийстве своей жены
03-07-2021

Жителя села Бакчар Томской области обвиняют в убийстве своей жены

Прокуратура утвердила обвинение и отправила дело в суд

Назван размер груди самых счастливых женщин
22-05-2018

Назван размер груди самых счастливых женщин

Представители британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, что третий размер груди делает женщин счастливыми. Об этом сообщает The Sun.

Российский альпинист погиб на Эвересте
17-05-2018

Российский альпинист погиб на Эвересте

Путешественник из Башкирии погиб при попытке покорить Эверест из-за горной болезни и переохлаждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Мост в Крым разожжет аппетиты туристов
15-05-2018

Мост в Крым разожжет аппетиты туристов

Открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив должно оживить туристическую отрасль в Крыму, сообщает РИА Новости.

В Золотое кольцо России включили еще один город
16-02-2018

В Золотое кольцо России включили еще один город

Город Углич стал частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом в среду, 14 февраля, сообщил в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Одноклассников напавшего на школу в Бурятии арестовали
24-01-2018

Одноклассников напавшего на школу в Бурятии арестовали

Суд в Улан-Удэ арестовал соучастников нападения на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Петербург задумали превратить в центр гей-туризма
15-01-2018

Петербург задумали превратить в центр гей-туризма

Представители ЛГБТ-сообщества Санкт-Петербурга подали иск к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города из-за отказа в проведении трех митингов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО
22-12-2017

Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил расходы России и стран НАТО на вооруженные силы, сообщает «Интерфакс».

Путин предложил россиянам вернуть деньги из офшоров
22-12-2017

Путин предложил россиянам вернуть деньги из офшоров

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о предложении президента страны Владимира Путина продлить амнистию капиталов, проведенную в 2015-2016 годах

Россияне воздержатся от заграничных поездок и потратят все деньги на еду
21-12-2017

Россияне воздержатся от заграничных поездок и потратят все деньги на еду

Поехать на Новый год за границу планируют один процент россиян, большинство будут праздновать дома. Основной статьей расходов на праздники станут подарки и продукты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

«Аэрофлот» объявил акцию по продаже авиабилетов по сниженным тарифам
20-12-2017

«Аэрофлот» объявил акцию по продаже авиабилетов по сниженным тарифам

«Аэрофлот» объявил акцию по продаже авиабилетов по сниженным тарифам. Скидка может достигать 50 процентов, говорят агенты по продаже билетов. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания будет отмечать 17 марта 2018 года.

Москвичей попросили сохранить планы на отпуск в тайне
20-12-2017

Москвичей попросили сохранить планы на отпуск в тайне

Росгвардия рекомендует не выкладывать в социальные сети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники. Об этом сообщил представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин, передает «Интерфакс».

Рейс из Москвы в Цюрих прервали из-за любительницы шампанского
12-12-2017

Рейс из Москвы в Цюрих прервали из-за любительницы шампанского

Авиарейс Москва — Цюрих (Швейцария) совершил экстренную посадку в аэропорту Штутгарта (Германия) из-за агрессивного поведения одной из пассажирок бизнес-класса. Скандал с экипажем самолета произошел из-за шампанского, сообщает BreakingNews.ie

Медведев назвал Навального обормотом и проходимцем
30-11-2017

Медведев назвал Навального обормотом и проходимцем

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал оппозиционера Алексея Навального обормотом и проходимцем.

Умерла летчик-испытатель «мадам МиГ»
30-11-2017

Умерла летчик-испытатель «мадам МиГ»

Летчик-испытатель первого класса Марина Попович, известная как «мадам МиГ», умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ночном пожаре в Томской области погибло три человека
11-03-2020

В ночном пожаре в Томской области погибло три человека

Причина возгорания устанавливается

Названы самые дорогие города мира
30-05-2018

Названы самые дорогие города мира

Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Убийца ребенка проспал приговор и отправился в тюрьму на 50 лет
25-05-2018

Убийца ребенка проспал приговор и отправился в тюрьму на 50 лет

Бездомный мужчина, признанный виновным в убийстве шестилетнего ребенка, заснул во время оглашения приговора, согласно которому он отправился в тюрьму на 50 лет. Об этом сообщает NY Daily News.

Кендалл Дженнер высмеяли за отфотошопленный живот
23-05-2018

Кендалл Дженнер высмеяли за отфотошопленный живот

Поклонники высмеяли американскую топ-модель Кендалл Дженнер за заметно отредактированный живот на фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте в среду, 23 мая.

Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы
22-05-2018

Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы

Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшее его матери, принцессе Диане. Об этом пишет Daily Mail.

Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии и ранили прохожего
16-05-2018

Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии и ранили прохожего

МВД по Дагестану назначило служебную проверку после конфликта двух полицейских, которые ранили из пистолетов друг друга и прохожего, пытавшегося остановить их. Об этом в пятницу, 11 мая, представитель пресс-службы республиканской полиции сообщил ТАСС.

Спиннеры признали опасными в Европе
13-03-2018

Спиннеры признали опасными в Европе

Европейская комиссия внесла спиннеры в список опасных для здоровья непродовольственных товаров. Об этом сообщается в ежегодном отчете организации.

Свиновод потребовал запретить оскорбительные выражения про свиней
12-03-2018

Свиновод потребовал запретить оскорбительные выражения про свиней

Британский фермер обратился к авторам Оксфордского словаря английского языка с призывом исключить из него слова, которые выставляют свиней в дурном свете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Иностранцы начали массово выкачивать карты российских городов
05-03-2018

Иностранцы начали массово выкачивать карты российских городов

Картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг 20 самых популярных у зарубежных туристов мест в России, сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленту.ру».

Авиабилеты подорожают в 2018 году
05-03-2018

Авиабилеты подорожают в 2018 году

Удорожание топлива приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 10-15 процентов в 2018 году. Об этом директор туристической компании TUI в России Тарас Демура сообщил агентству «Интерфакс».

Украинец пришел пешком в Крым и принес набитый коллекционными монетами пакет 2
05-03-2018

Украинец пришел пешком в Крым и принес набитый коллекционными монетами пакет 2

Восемь килограммов монет Нацбанка Украины нашли российские таможенники у гражданина Украины, который пришел пешком в Крым через пункт пропуска «Армянск»

Скандальный польский журналист покинул прямой эфир НТВ под крики зрителей
28-02-2018

Скандальный польский журналист покинул прямой эфир НТВ под крики зрителей

Польский журналист Томаш Мацейчук в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ покинул студию, пожелав «этой помойке закрыться». Фрагмент программы опубликован во «ВКонтакте».

Впервые в этом столетии темнокожая модель открыла модный показ
27-02-2018

Впервые в этом столетии темнокожая модель открыла модный показ

Темнокожая модель открыла шоу Prada в первый раз с 1997 года, сообщает Independent.

На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики
27-02-2018

На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики

Болельщики смогут проносить на матчи чемпионата мира по футболу в России наркотические и психотропные препараты при наличии рецепта от врача. Об этом сообщает газета «Известия».

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Новогодняя премьера: «Щелкунчик»

/ Газета "Губернские новости"

Музыкальный театр «ВИАЛ» в деревне Кисловка Томского района в канун праздников провел первый показ сказки в местном Доме культуры.

Зырянским предпринимателям - почет!

/ Газета "Губернские новости"

Зырянский район считается исконно аграрным в Томской области, тем не менее в последние годы здесь складывается вполне современная бизнес-культура, в которой ценится командный дух и помощь землякам.

Лучшее у нас впереди

/ Газета "Губернские новости"

Май - время последних звонков и выпускных балов в школах. Всем немного грустно от предстоящей разлуки. Что ждет вчерашних учеников, как встретит их взрослая жизнь? Впрочем, педагоги средней общеобразовательной школы № 4 Стрежевого уверены: их детям никакие перипетии не страшны. Подготовлены к современным условиям и образованы они на должном уровне!

Как живут на родине Смоктуновского?

/ Газета "Губернские новости"

Просторы Анастасьевского сельского поселения, откуда родом «русский Гамлет» Иннокентий Смоктуновский (в этом году отмечается 25 лет, как его нет с нами), достойны славы знаменитых шукшинских мест. Но пока такой популярности нет, жизнь поселения течет скромно.

Каргасок:село, где ждут хороших врачей

/ Газета "Губернские новости"

Пожалуй, каждый специалист хочет, чтобы его воспринимали не просто частью трудового коллектива, но отдельной личностью, которой необходимы профессиональное развитие и достойные условия труда и быта. В Каргасокском районе умеют ценить своих медицинских работников: на отдаленной территории, приравненной к условиям Крайнего Севера, от квалификации и оперативных действий медперсонала напрямую зависит жизнь и здоровье пациентов.

Бизнес-инкубатор в действии

/ Газета "Губернские новости"

Благодаря грамотной системе поддержки в Кожевниковском районе ежегодно появляются новые направления предпринимательства

Проекты северной земли

/ Газета "Губернские новости"

Александровский район не оставляет равнодушным никого, кто здесь побывал. Местные жители иногда говорят, что живут на полуострове в окружении тайги, озер, рек и Васюганских болот. Транспортная удаленность от центра Томской области - большая проблема территории, но несмотря на это, она живет, развивается и по максимуму использует возможности для реализации планов.

Лучший томский кузнец сделал «Дерево знаний»

/ Газета "Губернские новости"

В пятницу наступит День знаний. Для нашего региона праздник имеет особое значение, учитывая огромное количество студентов и школьников.

Игры «Стадион для всех» собрали около 700 спортсменов

/ Газета "Губернские новости"

Игры «Стадион для всех» стали большим праздником для Колпашевского района, который их принимал: более двадцати лет местный стадион не принимал соревнований такого масштаба.

Курс на собственные сорта и оздоровленный картофель

/ Газета "Губернские новости"

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа - филиал Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (далее СибНИИСХиТ - филиал СФНЦА РАН) работает над созданием безвирусного картофеля своей селекции.

К картофелю с наукой

/ Газета "Губернские новости"

На полях ООО «Колпаков» будут выводить сорта, устойчивые к суровому сибирскому климату

Алексей ЩУКИН: «Шаг за шагом, мы движемся к цели»

/ Газета "Губернские новости"

В настоящее время в Томской области большое внимание уделяется созданию комфортной городской среды.

Из детского сада к профессиям будущего

/ Газета "Губернские новости"

Педагоги дополнительного образования МАДОУ №19 города Колпашево разработали одно из лучших в регионе пособий по «Образовательной робототехнике».

Нужное производство КФХ Марии Шадриной

/ Газета "Губернские новости"

В городе Колпашево возрождается молочное животноводство

Современный центр подготовки кадров для ЛПК открыт в городе Асино

/ Газета "Губернские новости"

Во вторник, 29 августа, на базе Асиновского техникума индустрии и сервиса открылся многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для лесопромышленного кластера.

Молчановцы меняют жизнь к лучшему

/ Газета "Губернские новости"

С каждым годом Молчановское сельское поселение становится все более привлекательной территорией

Наука выживания в таёжных условиях

/ Газета "Губернские новости"

Палаточные лагеря ежегодно набирают все большую популярность в России, и Томская область не исключение.

Ступеньки в будущее

/ Газета "Губернские новости"

Педагоги асиновского МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Журавушка» убеждены: пробуждать интерес к профессиям нужно с дошкольного возраста

Знания ценою в жизнь

/ Газета "Губернские новости"

«Первую помощь должны уметь оказывать в каждой семье, среди соседей в каждом доме, в каждом учебном заведении, в трудовых коллективах, - уверена председатель Томского областного отделения Российского Красного Креста Любовь Качурина.

Вкусные заготовки на зиму

/ Газета "Губернские новости" Рецепты от Зои

Наступила осень – не за горами долгая холодная зима. Аппетит зимой, как известно, отменный. Чего-то постоянно хочется: то мясного, то сладкого, то острого…

В единстве наша сила!

/ Газета "Губернские новости"

Фестиваль национальных культур «Россия - это мы» представляет собой явление уникальное, подлинно народное. Пример того, что не деньги решают все, а хорошая идея, трудолюбие и открытая душа.

Способы борьбы с проволочником

/ Газета "Губернские новости"

Проволочник, ошибочно принимаемый многими за червяка, представляет собой личинку жука-щелкуна, длиной около 2,5 см, желтого или коричневого цвета, она способна находиться в почве 4 года и питаться практически любым урожаем, но особенно сильно проволочник повреждает картофель.

«Человека делает труд»

/ Газета "Губернские новости"

Говорят, глаза – это зеркало души. У Натальи Васильевны Филипповой они ярко-синие, как чистые озера, глубокие, очень красивые. Доверие к ней возникает сразу.

Школа, которую мы делаем вместе!

/ Газета "Губернские новости"

Какая она, современная школа, развивающаяся в инновационном режиме? Это и мастерская, где формируются нестандартные мысли подрастающего поколения; это и храм науки, где происходит становление и развитие интеллектуального потенциала воспитанников; это и творческая стихия, способная опровергнуть привычные стереотипы…

Лес да трава - все, что нужно

/ Газета "Губернские новости"

Вот уже 20 лет в поселке Плотниково успешно работает предприятие, которое в Бакчарском районе знает практически каждый - ИП Захаров.

«Сибирское молоко»: крейсерская скорость - 8000!

/ Газета "Губернские новости"

Оказывается, экскурсия на ферму, действительно, может быть интересной. Особенно если это даже не ферма, а новый животноводческий комплекс с уникальным компьютерным обеспечением.

Всесторонне развитие асиновских дошколят

/ Газета "Губернские новости"

Образовательная деятельность в детском саду «Рыбка» города Асино осуществляется по нескольким программам.

Город, в котором хочется жить

/ Газета "Губернские новости"

24 июня, жители города Асино отметили 121-летие со времени его основания. «Конечно, дата не круглая, зато цифра красивая», - улыбается глава Асиновского городского поселения Николай Данильчук.

«Фаворит» в овощеводстве

/ Газета "Губернские новости"

Просто в огороде, а в поле тяжело. Эффективное производство картофеля и овощей включает много слагаемых - нужны современная техника, хорошие семена, специальные знания и, конечно, удача в виде благоприятных погодных условий.

Великолепное сумасшествие

/ Газета "Губернские новости"

Попробовал бы кто сказать, что «рок-н-ролл мертв», глядя как в простом сибирском селе большая площадь, полная людей, в едином порыве поет «Кукушку», «А что нам надо», «Трассу Е-95»…

Овощная симфония

/ Газета "Губернские новости" Рецепты от Зои

Лето дарит нам ценный продукт питания - овощи. Их разнообразию несть конца, их сочетание бесконечно. Овощные блюда - классика жанра в кулинарии, и по вкусу и полезности - просто музыка!

Идеи для пикника

/ Газета "Губернские новости" Рецепты от Зои

Начинается лето, сопровождаемое для многих едой на свежем воздухе. Вкусный запах дымка, аппетитная пища да хорошая компания - вот оно, счастье!

Как предотвратить косоглазие?

/ Газета "Губернские новости"

В каком возрасте показать ребенка врачу, чтобы не упустить начало косоглазия? Сколько времени займет лечение болезни? Какое будущее ожидает ребенка с разнонаправленными глазами?

Вернуть детей к родному очагу

/ Газета "Губернские новости"

Впереди — День защиты детей. Сегодня непростые времена. Есть семьи неблагополучные, есть те, что оказались в трудной жизненной и социально опасной ситуации.

«Сок жизни» для каждого свой

/ Газета "Губернские новости"

Молоко считалось ценным продуктом питания с древнейших времен. Еще античные греки называли его «сок жизни», «белая кровь».

Карнавал в честь Дня молока

/ Газета "Губернские новости"

Компания «Деревенское молочко» в начале июня устраивает большой праздник!

Из фермы – в фирму

/ Газета "Губернские новости"

С 25 мая начала работу конкурсная комиссия, которой предстоит выбрать победителей и распределить между ними средства государственной поддержки в конкурсах «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

Сделано в Куяновском

/ Газета "Губернские новости"

Куяновское сельское поселение Первомайского района представляет собой особую территорию, где люди умеют работать и отдыхать.

И себе, и людям

/ Газета "Губернские новости"

В селе Зоркальцево прошла традиционная весенняя ярмарка-распродажа посадочного материала.

Козочки на загляденье

/ Газета "Губернские новости"

Посмотреть питомцев Галины Прокопьевой приезжают и представительные делегации, и школьники

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Козерог 22.12 - 20.01

Водолей 21.01 - 20.02

Рыбы 21.02 - 20.03