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Респираторный госпиталь в больнице скорой медицинской помощи Томска принял первых пациентов
Новый «ковидарий» рассчитан на 180 коек, 50 из которых - реанимационные
Один из учебных корпусов СибГМУ в Томске будет капитально отремонтирован
Здание по ул. Белинского является объектом культурного наследия регионального значения
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Новости
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- 23-08-2021
Жительница Колпашева пострадала во время пожара
Пенсионерка госпитализирована с ожогами верхних дыхательных путей
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- 13-08-2021
Выселение из томского общежития на Трудовой: уйти нельзя остаться, или как люди борются за право на жилье
Состоялась встреча жителей с представителями власти и собственника
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- 10-08-2021
Один погиб, двое травмированы: в Томской области лоб в лоб столкнулись иномарка и «Москвич»
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются
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- 07-08-2021
В Томске на пр. Ленина произошел пожар на крыше торгово-офисного центра
Из здания были эвакуированы 27 человек
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- 03-08-2021
Полицейские задержали томича с несколькими свертками наркотиков
У мужчины изъяли три пакетика общей массой 1,27 грамма
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- 31-07-2021
«Томь», победы: сегодня наши футболисты играют с «Велесом»
Матч состоится в 17.30 мск, для томичей выделен свой сектор
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- 27-07-2021
Благоустройство по национальному проекту в Томской области первыми завершили Асиновский и Тегульдетский районы
В середине мая в регионе началось благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды»
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- 24-07-2021
Лучшим пахарем Томской области в 2021 году стал специалист из Первомайского района. В сентябре Александр Попов представит регион на всероссийском конкурсе по пахоте, который состоится в Крыму
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- 20-07-2021
Глава Первомайского сельского поселения Сергей Ланский уверен: «Постоянное развитие муниципального образования - залог его процветания и благополучия»
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- 17-07-2021
Сотрудничество во благо ребенка
МАДОУ «Детский сад № 48» - одно из старейших учреждений в городе Северске - в 2018 году отпраздновало свое 50-летие. С 2001-го коллектив возглавляет Любовь Владимировна Арутюнян
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- 13-07-2021
«Сибирское молоко»: первые в Томске, первые за Уралом
Мало кто верил, что за пять лет на земле бывшего колхоза имени С.М. Кирова в селе Ягодном вырастет самый современный за Уралом производственно-товарный комплекс европейского
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- 10-07-2021
Городу Асино в июне исполнилось 125 лет. Несмотря на все ограничения, праздник состоялся, хотя и прошел в сокращенном варианте. Также в юбилейный год в районном центре появились новые объекты благоустройства и даже своя «капсула времени»
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- 06-07-2021
Томского студента поймали в попытке сбыта амфетаминов
Юноша хотел заработать на летний отдых
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- 03-07-2021
Жителя села Бакчар Томской области обвиняют в убийстве своей жены
Прокуратура утвердила обвинение и отправила дело в суд
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- 22-05-2018
Назван размер груди самых счастливых женщин
Представители британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, что третий размер груди делает женщин счастливыми. Об этом сообщает The Sun.
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- 17-05-2018
Российский альпинист погиб на Эвересте
Путешественник из Башкирии погиб при попытке покорить Эверест из-за горной болезни и переохлаждения. Об этом сообщает РИА Новости.
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- 15-05-2018
Мост в Крым разожжет аппетиты туристов
Открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив должно оживить туристическую отрасль в Крыму, сообщает РИА Новости.
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- 16-02-2018
В Золотое кольцо России включили еще один город
Город Углич стал частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом в среду, 14 февраля, сообщил в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
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- 24-01-2018
Одноклассников напавшего на школу в Бурятии арестовали
Суд в Улан-Удэ арестовал соучастников нападения на школу №5 в микрорайоне Сосновый Бор. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
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- 15-01-2018
Петербург задумали превратить в центр гей-туризма
Представители ЛГБТ-сообщества Санкт-Петербурга подали иск к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города из-за отказа в проведении трех митингов. Об этом сообщает «Фонтанка».
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- 22-12-2017
Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил расходы России и стран НАТО на вооруженные силы, сообщает «Интерфакс».
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- 22-12-2017
Путин предложил россиянам вернуть деньги из офшоров
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о предложении президента страны Владимира Путина продлить амнистию капиталов, проведенную в 2015-2016 годах
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- 21-12-2017
Россияне воздержатся от заграничных поездок и потратят все деньги на еду
Поехать на Новый год за границу планируют один процент россиян, большинство будут праздновать дома. Основной статьей расходов на праздники станут подарки и продукты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВЦИОМ.
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- 20-12-2017
«Аэрофлот» объявил акцию по продаже авиабилетов по сниженным тарифам
«Аэрофлот» объявил акцию по продаже авиабилетов по сниженным тарифам. Скидка может достигать 50 процентов, говорят агенты по продаже билетов. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания будет отмечать 17 марта 2018 года.
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- 20-12-2017
Москвичей попросили сохранить планы на отпуск в тайне
Росгвардия рекомендует не выкладывать в социальные сети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники. Об этом сообщил представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин, передает «Интерфакс».
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- 12-12-2017
Рейс из Москвы в Цюрих прервали из-за любительницы шампанского
Авиарейс Москва — Цюрих (Швейцария) совершил экстренную посадку в аэропорту Штутгарта (Германия) из-за агрессивного поведения одной из пассажирок бизнес-класса. Скандал с экипажем самолета произошел из-за шампанского, сообщает BreakingNews.ie
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- 30-11-2017
Медведев назвал Навального обормотом и проходимцем
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал оппозиционера Алексея Навального обормотом и проходимцем.
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- 30-11-2017
Умерла летчик-испытатель «мадам МиГ»
Летчик-испытатель первого класса Марина Попович, известная как «мадам МиГ», умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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- 11-03-2020
В ночном пожаре в Томской области погибло три человека
Причина возгорания устанавливается
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- 30-05-2018
Названы самые дорогие города мира
Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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- 25-05-2018
Убийца ребенка проспал приговор и отправился в тюрьму на 50 лет
Бездомный мужчина, признанный виновным в убийстве шестилетнего ребенка, заснул во время оглашения приговора, согласно которому он отправился в тюрьму на 50 лет. Об этом сообщает NY Daily News.
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- 23-05-2018
Кендалл Дженнер высмеяли за отфотошопленный живот
Поклонники высмеяли американскую топ-модель Кендалл Дженнер за заметно отредактированный живот на фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте в среду, 23 мая.
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- 22-05-2018
Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы
Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшее его матери, принцессе Диане. Об этом пишет Daily Mail.
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- 16-05-2018
Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии и ранили прохожего
МВД по Дагестану назначило служебную проверку после конфликта двух полицейских, которые ранили из пистолетов друг друга и прохожего, пытавшегося остановить их. Об этом в пятницу, 11 мая, представитель пресс-службы республиканской полиции сообщил ТАСС.
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- 13-03-2018
Спиннеры признали опасными в Европе
Европейская комиссия внесла спиннеры в список опасных для здоровья непродовольственных товаров. Об этом сообщается в ежегодном отчете организации.
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- 12-03-2018
Свиновод потребовал запретить оскорбительные выражения про свиней
Британский фермер обратился к авторам Оксфордского словаря английского языка с призывом исключить из него слова, которые выставляют свиней в дурном свете. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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- 05-03-2018
Иностранцы начали массово выкачивать карты российских городов
Картографический сервис MAPS.ME опубликовал рейтинг 20 самых популярных у зарубежных туристов мест в России, сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленту.ру».
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- 05-03-2018
Авиабилеты подорожают в 2018 году
Удорожание топлива приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 10-15 процентов в 2018 году. Об этом директор туристической компании TUI в России Тарас Демура сообщил агентству «Интерфакс».
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- 05-03-2018
Украинец пришел пешком в Крым и принес набитый коллекционными монетами пакет 2
Восемь килограммов монет Нацбанка Украины нашли российские таможенники у гражданина Украины, который пришел пешком в Крым через пункт пропуска «Армянск»
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- 28-02-2018
Скандальный польский журналист покинул прямой эфир НТВ под крики зрителей
Польский журналист Томаш Мацейчук в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ покинул студию, пожелав «этой помойке закрыться». Фрагмент программы опубликован во «ВКонтакте».
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- 27-02-2018
Впервые в этом столетии темнокожая модель открыла модный показ
Темнокожая модель открыла шоу Prada в первый раз с 1997 года, сообщает Independent.
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- 27-02-2018
На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики
Болельщики смогут проносить на матчи чемпионата мира по футболу в России наркотические и психотропные препараты при наличии рецепта от врача. Об этом сообщает газета «Известия».