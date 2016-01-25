Новогодняя премьера: «Щелкунчик» Газета "Губернские новости" Музыкальный театр «ВИАЛ» в деревне Кисловка Томского района в канун праздников провел первый показ сказки в местном Доме культуры.

Зырянским предпринимателям - почет! Газета "Губернские новости" Зырянский район считается исконно аграрным в Томской области, тем не менее в последние годы здесь складывается вполне современная бизнес-культура, в которой ценится командный дух и помощь землякам.

Лучшее у нас впереди Газета "Губернские новости" Май - время последних звонков и выпускных балов в школах. Всем немного грустно от предстоящей разлуки. Что ждет вчерашних учеников, как встретит их взрослая жизнь? Впрочем, педагоги средней общеобразовательной школы № 4 Стрежевого уверены: их детям никакие перипетии не страшны. Подготовлены к современным условиям и образованы они на должном уровне!

Как живут на родине Смоктуновского? Газета "Губернские новости" Просторы Анастасьевского сельского поселения, откуда родом «русский Гамлет» Иннокентий Смоктуновский (в этом году отмечается 25 лет, как его нет с нами), достойны славы знаменитых шукшинских мест. Но пока такой популярности нет, жизнь поселения течет скромно.

Каргасок:село, где ждут хороших врачей Газета "Губернские новости" Пожалуй, каждый специалист хочет, чтобы его воспринимали не просто частью трудового коллектива, но отдельной личностью, которой необходимы профессиональное развитие и достойные условия труда и быта. В Каргасокском районе умеют ценить своих медицинских работников: на отдаленной территории, приравненной к условиям Крайнего Севера, от квалификации и оперативных действий медперсонала напрямую зависит жизнь и здоровье пациентов.

Бизнес-инкубатор в действии Газета "Губернские новости" Благодаря грамотной системе поддержки в Кожевниковском районе ежегодно появляются новые направления предпринимательства

Проекты северной земли Газета "Губернские новости" Александровский район не оставляет равнодушным никого, кто здесь побывал. Местные жители иногда говорят, что живут на полуострове в окружении тайги, озер, рек и Васюганских болот. Транспортная удаленность от центра Томской области - большая проблема территории, но несмотря на это, она живет, развивается и по максимуму использует возможности для реализации планов.

Лучший томский кузнец сделал «Дерево знаний» Газета "Губернские новости" В пятницу наступит День знаний. Для нашего региона праздник имеет особое значение, учитывая огромное количество студентов и школьников.

Игры «Стадион для всех» собрали около 700 спортсменов Газета "Губернские новости" Игры «Стадион для всех» стали большим праздником для Колпашевского района, который их принимал: более двадцати лет местный стадион не принимал соревнований такого масштаба.

Курс на собственные сорта и оздоровленный картофель Газета "Губернские новости" Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа - филиал Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (далее СибНИИСХиТ - филиал СФНЦА РАН) работает над созданием безвирусного картофеля своей селекции.

К картофелю с наукой Газета "Губернские новости" На полях ООО «Колпаков» будут выводить сорта, устойчивые к суровому сибирскому климату

Из детского сада к профессиям будущего Газета "Губернские новости" Педагоги дополнительного образования МАДОУ №19 города Колпашево разработали одно из лучших в регионе пособий по «Образовательной робототехнике».

Современный центр подготовки кадров для ЛПК открыт в городе Асино Газета "Губернские новости" Во вторник, 29 августа, на базе Асиновского техникума индустрии и сервиса открылся многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для лесопромышленного кластера.

Молчановцы меняют жизнь к лучшему Газета "Губернские новости" С каждым годом Молчановское сельское поселение становится все более привлекательной территорией

Наука выживания в таёжных условиях Газета "Губернские новости" Палаточные лагеря ежегодно набирают все большую популярность в России, и Томская область не исключение.

Ступеньки в будущее Газета "Губернские новости" Педагоги асиновского МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Журавушка» убеждены: пробуждать интерес к профессиям нужно с дошкольного возраста

Знания ценою в жизнь Газета "Губернские новости" «Первую помощь должны уметь оказывать в каждой семье, среди соседей в каждом доме, в каждом учебном заведении, в трудовых коллективах, - уверена председатель Томского областного отделения Российского Красного Креста Любовь Качурина.

В единстве наша сила! Газета "Губернские новости" Фестиваль национальных культур «Россия - это мы» представляет собой явление уникальное, подлинно народное. Пример того, что не деньги решают все, а хорошая идея, трудолюбие и открытая душа.

Способы борьбы с проволочником Газета "Губернские новости" Проволочник, ошибочно принимаемый многими за червяка, представляет собой личинку жука-щелкуна, длиной около 2,5 см, желтого или коричневого цвета, она способна находиться в почве 4 года и питаться практически любым урожаем, но особенно сильно проволочник повреждает картофель.

«Человека делает труд» Газета "Губернские новости" Говорят, глаза – это зеркало души. У Натальи Васильевны Филипповой они ярко-синие, как чистые озера, глубокие, очень красивые. Доверие к ней возникает сразу.

Школа, которую мы делаем вместе! Газета "Губернские новости" Какая она, современная школа, развивающаяся в инновационном режиме? Это и мастерская, где формируются нестандартные мысли подрастающего поколения; это и храм науки, где происходит становление и развитие интеллектуального потенциала воспитанников; это и творческая стихия, способная опровергнуть привычные стереотипы…

Лес да трава - все, что нужно Газета "Губернские новости" Вот уже 20 лет в поселке Плотниково успешно работает предприятие, которое в Бакчарском районе знает практически каждый - ИП Захаров.

«Сибирское молоко»: крейсерская скорость - 8000! Газета "Губернские новости" Оказывается, экскурсия на ферму, действительно, может быть интересной. Особенно если это даже не ферма, а новый животноводческий комплекс с уникальным компьютерным обеспечением.

Всесторонне развитие асиновских дошколят Газета "Губернские новости" Образовательная деятельность в детском саду «Рыбка» города Асино осуществляется по нескольким программам.

Город, в котором хочется жить Газета "Губернские новости" 24 июня, жители города Асино отметили 121-летие со времени его основания. «Конечно, дата не круглая, зато цифра красивая», - улыбается глава Асиновского городского поселения Николай Данильчук.

«Фаворит» в овощеводстве Газета "Губернские новости" Просто в огороде, а в поле тяжело. Эффективное производство картофеля и овощей включает много слагаемых - нужны современная техника, хорошие семена, специальные знания и, конечно, удача в виде благоприятных погодных условий.

Великолепное сумасшествие Газета "Губернские новости" Попробовал бы кто сказать, что «рок-н-ролл мертв», глядя как в простом сибирском селе большая площадь, полная людей, в едином порыве поет «Кукушку», «А что нам надо», «Трассу Е-95»…

Овощная симфония Газета "Губернские новости" Рецепты от Зои Лето дарит нам ценный продукт питания - овощи. Их разнообразию несть конца, их сочетание бесконечно. Овощные блюда - классика жанра в кулинарии, и по вкусу и полезности - просто музыка!

Идеи для пикника Газета "Губернские новости" Рецепты от Зои Начинается лето, сопровождаемое для многих едой на свежем воздухе. Вкусный запах дымка, аппетитная пища да хорошая компания - вот оно, счастье!

Как предотвратить косоглазие? Газета "Губернские новости" В каком возрасте показать ребенка врачу, чтобы не упустить начало косоглазия? Сколько времени займет лечение болезни? Какое будущее ожидает ребенка с разнонаправленными глазами?

Вернуть детей к родному очагу Газета "Губернские новости" Впереди — День защиты детей. Сегодня непростые времена. Есть семьи неблагополучные, есть те, что оказались в трудной жизненной и социально опасной ситуации.

«Сок жизни» для каждого свой Газета "Губернские новости" Молоко считалось ценным продуктом питания с древнейших времен. Еще античные греки называли его «сок жизни», «белая кровь».

Из фермы – в фирму Газета "Губернские новости" С 25 мая начала работу конкурсная комиссия, которой предстоит выбрать победителей и распределить между ними средства государственной поддержки в конкурсах «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

Сделано в Куяновском Газета "Губернские новости" Куяновское сельское поселение Первомайского района представляет собой особую территорию, где люди умеют работать и отдыхать.